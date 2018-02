Calor no Santos Dumont volta a incomodar

Apesar das reclamações dos passageiros, a Infraero disse que o problema já foi solucionado. A estatal culpa as altas temperaturas registradas no Rio pelo calor no aeroporto. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura variou entre 22°C e 37°C na cidade.

De acordo com a empresa, medições feitas no Santos Dumont apontaram que a temperatura no local tem ficado em torno de 25°C. A companhia afirmou ainda que o equipamento com problema já foi consertado e que um aparelho adicional continua em operação. Quem passou ontem pelo aeroporto teve de improvisar leques com folhas de papel. "Isso mostra que nossa infraestrutura é péssima", queixava-se a economista Fabiane Carvalho, de 36 anos.

Conforme explicou na semana passada o presidente da Infraero, Gustavo do Vale, o terminal de embarque é um tubo coberto por vidro que vira uma estufa no calor e exige potência máxima do ar-condicionado.