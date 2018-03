Calor motiva greve de funcionários da PF

Os funcionários da Superintendência da Polícia Federal de Alagoas paralisaram suas atividades ontem à tarde, em protesto contra as condições de trabalho na sede da PF em Maceió. Segundo o presidente do Sindicato dos Policiais Federais de Alagoas (Sinpofal), Jorge Venerando, o sistema central de ar-condicionado está quebrado há mais de seis meses e a superintendência não resolve o problema. O superintendente Amaro Vieira Ferreira havia pedido ao sindicato prazo até o fim do mês para resolver o problema.