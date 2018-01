Calor leva multidão às praias do litoral norte de São Paulo

ILHABELA - Uma multidão invadiu as praias do litoral norte de São Paulo no primeiro dia de 2016. O sol e o forte calor, que beirou os 35 graus, contribuíram para que praticamente todas as praias fossem tomadas por turistas e moradores. Segundo as prefeituras, entre 1,5 milhão e 2 milhões de pessoas visitaram a região para o réveillon e a temporada de verão.

Quem chegou logo nas primeiras horas do dia nas praias teve de disputar espaço com garrafas, velas e flores, deixados no mar ou na areia das praias durante a virada. Mas as prefeituras realizaram um mutirão e por volta das 10h já não havia mais lixo. Em Ilhabela, a dificuldade dos turistas era encontrar espaço na areia. Por ser uma ilha, possui praias pequenas e faixas de areia curtas.

“Me sinto espremido, mas qualquer esforço vale a pena para curtir o sol, a praia e ainda passar o ano-novo no litoral”, disse o empresário Jilmar Esperatto, de 52 anos, que trabalha em escritório durante todo o ano de terno e gravata. Sua mulher, Ana Paula Esperatto, de 45, brincava com o seu tom de pele branco. “Se não for agora (para se bronzear), só ano que vem”, disse ela, explicando que eles somente conseguem ir à praia uma vez ao ano.

Para fugir da agitação, as amigas Raphaela Oliveira e Jessica Aquino preferiram curtir uma cachoeira. “Aqui é tranquilo, não tem muita gente, é silencioso, dá para relaxar”, afirmou Raphaela, que foi ao local com o namorado. “Não gosto muito de praia, por isso, preferi ir à cachoeira”, justificou Jessica.

Praia Grande, em Ubatuba, fazia lembrar Copacabana. Um mar de guarda-sóis coloria a orla, contrastando com o verde do mar. O cenário inspirou a designer de interiores Clarissa Campos, de 29 anos, a arriscar pintar um quadro. “Estou aprendendo ainda, mas o cenário, apesar de ter muita gente, é inspirador”.

Incêndio. Um apartamento na Praia Martim de Sá, em Caraguatatuba, pegou fogo após ter sido atingido por fogos de artifício durante a virada do ano. O Corpo de Bombeiros levou cerca de duas horas para apagar as chamas. Como não havia ninguém no apartamento, não houve feridos.