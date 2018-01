Calor intenso traz pancadas de chuva no fim da tarde

O calor intenso e a entrada de brisa marítima provocam pancadas de chuva forte entre o fim da tarde e o início da noite deste domingo, 7, informou o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) de São Paulo.

Segundo o CGE, neste momento as temperaturas já oscilam entre os 27ºC na região do Aeroporto de Congonhas, zona sul, e de 28ºC na região do Aeroporto de Campo de Marte, na zona norte. Para as próximas horas, o predomínio será de sol e a temperatura máxima novamente chegará aos 33ºC.

A semana começa com uma segunda-feira ensolarada e quente, conforme o CGE. Mas as elevadas temperaturas e os ventos úmidos provenientes do oceano provocam no final do dia mais chuvas fortes na cidade de São Paulo - a previsão é de pancadas rápidas e isoladas. Na terça-feira, mais sol, calor e pancadas típicas de verão na região metropolitana.