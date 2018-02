Calor faz turistas trocarem o dia pela noite no litoral norte O calor dos últimos dias tem feito diversos turistas procurarem as praias até mesmo no período noturno no litoral norte de São Paulo. Famílias buscam a tranquilidade do mar, favorecidas pela iluminação existente na maioria das praias. Também é comum ver turistas com cadeiras de praia observando a lua. Neste período, porém, não há salva-vidas.