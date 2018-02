Calor e baixa umidade põem SP em atenção A capital paulista entrou em estado de atenção na tarde de ontem por causa da baixa umidade relativa do ar, que ficou em torno de 28%, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). O predomínio do sol provocou temperaturas elevadas com máximas que chegaram aos 30º C. O fim de semana segue com predomínio de sol e calor na capital. Na segunda, porém, a previsão é de chuva e máxima de 25°C.