Calor do dia transfere o prazer da praia para a noite no litoral norte

O forte calor que vem sendo registrado nos últimos dias tem feito diversos turistas procurar as praias até mesmo no período noturno no litoral norte de São Paulo. Famílias inteiras buscam a tranquilidade do mar, favorecidas pela iluminação existente na maioria das praias. Neste período, porém, não há salva-vidas. Também é comum ver turistas com suas cadeiras de praia observando a lua e a paisagem.

O movimento é mais intenso na praia do Arrastão, em São Sebastião, que está localizada em frente a um shopping e é bem iluminada. "Estamos hospedados em Caraguatatuba, mas viemos até aqui para aproveitar bem nossa estadia, inclusive a noite. A praia é rasa e tranquila e dá para as crianças brincarem sem correr riscos", disse o funcionário público José Luiz Ribeiro Aguiar, 46, de Guarulhos.

O banho de mar noturno não é novidade em sua família. "Todas vezes que descemos para o litoral norte, minha família quer vir nesta praia para tomar banho de mar à noite. E se eu não trazer minhas filhas, é briga na cerca", brinca.

Segundo Aguiar, o banho noturno é uma forma de sua família aproveitar o mar sem precisar tomar sol muito forte. "Minhas filhas têm a pele clara e sofrem com o sol". O cenário do local também é um atrativo. "Tomar banho de praia, com Ilhabela toda iluminada ao fundo, e com a lua saindo atrás dela, realmente é algo que minha família vai se recordar por muitos anos".

O metalúrgico Ary Marchi, 47, também leva a sério o termo "aproveitar bem o dia". "Vir à praia à noite é uma extensão da diversão que todos já tiveram durante o dia", disse ele, com água pela cintura.

Quem prefere ficar apenas na areia acaba observando a lua e a paisagem. É o que fez o casal Ana Lúcia Scarpelli e Felipe Miranda Assaf, de Cuiaba (MT). "É uma das cenas mais lindas que já vi", disse Ana Lúcia, que apreciava o "nascer" da lua atrás de Ilhabela da praia de São Francisco, também em São Sebastião. Lá havia cerca de 20 pessoas tomando banho de mar, iluminadas pela lua que dava a boas vindas.