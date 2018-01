Calor diminui na capital paulista a partir desta sexta-feira

SÃO PAULO – A capital paulista amanheceu com tempo nublado e temperatura mais amena nesta sexta-feira, 26. Segundo a Climatempo, a cidade terá um dia de sol com muitas nuvens durante o dia, com possibilidade de chuva a qualquer momento. A mínima será de 19ºC e a máxima de 26ºC. As noites também serão mais frescas nos próximos dias.

“A passagem de uma frente fria pelo litoral de São Paulo causou uma grande mudança na direção dos ventos que vai provocar alteração na chuva e na temperatura de todo o Estado nesta sexta-feira. São ventos frios e úmidos gerados por uma massa de ar polar que se espalha pelo litoral da Região Sul do Brasil e de São Paulo”, informou a Climatempo.

O tempo nublado com possibilidade de chuva deve se manter no sábado, 27. A temperatura mínima prevista é de 19ºC e a máxima de 27ºC.

Para o domingo, 27, a expectativa é de sol com muitas nuvens durante o dia. Mas também com possibilidade de chuva a qualquer hora. As temperaturas serão as mesmas de sábado.

No entanto, todo o Estado de SP ficará mais quente. O sol aparecerá com força e as temperaturas subirão rapidamente na maioria das regiões paulistas. A partir da tarde, o tempo abafado ajuda a formar nuvens carregadas que provocam pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

LITORAL

Ainda segundo a Climatempo, os ventos marítimos sopram persistentes sobre São Paulo e provocam o aumento da umidade no leste do Estado nesta sexta-feira.

Por isso, a nebulosidade estará presente na Grande São Paulo, no litoral, no Vale do Paraíba e no Vale do Ribeira, com possiblidade de chuva a qualquer momento.

INTERIOR

As pancadas de chuva com raios à tarde e à noite podem ocorrer em todo o interior paulista, em razão do calor e da proximidade de frente fria.