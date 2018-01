Calor deve chegar aos 34ºC e há chance de chuva na capital

O paulistano vai enfrentar mais um dia de forte calor nesta quinta-feira, 5. A temperatura deve chegar aos 34ºC, em um dia que começou com sol desde cedo. Os termômetros sobem rapidamente durante a manhã. Em alguns bairros, a ausência de nuvens causou a formação de nuvens no início desta quinta. Veja também: Josélia Pegorim comenta a previsão do tempo A previsão do tempo para a sua cidade À tarde a nebulosidade aumenta e pode chover rapidamente no final da tarde e início da noite. O tempo não muda muito nos próximos dias, que seguem com sol, calor e chuvas típicas de verão no final das tardes. No final da semana, a passagem de uma nova frente fria com fraca atividade causa chuvas mais significativas e leve declínio das temperaturas, amenizando um pouco o forte calor dos últimos dias. Os termômetros devem oscilar entre 28ºC e 29ºC.