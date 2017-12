Calor causa término mais cedo de expediente em unidade de saúde

GUARUJÁ - O fechamento da sala de vacinação de uma unidade básica de saúde do Guarujá, antes do horário previsto, em razão do forte calor da última terça-feira, dia 20, deixou uma mulher grávida revoltada. Ela fotografou o cartaz feito pelos funcionários e postou nas redes sociais, mostrando toda a sua indignação. A placa tinha a seguinte inscrição: "Devido à temperatura insuportável, as salas de vacinação e curativo ficarão abertas das 8 às 13 horas". O expediente normal da UBS se estende até as 17 horas.

Grávida de seis meses, a ajudante de despachante aduaneiro, Camila Yokoyama Saibro, procurou a UBS do Pae Cará, localizada no distrito de Vicente de Carvalho, em Guarujá, a fim de solicitar a segunda via da sua caderneta de vacinação e também para ser vacinada. Mesmo tendo visto o cartaz, a munícipe não se conformou e foi procurar a enfermeira da unidade, que se negou a atendê-la, informando que o pessoal do setor havia ido embora por causa do forte calor, uma vez que o ar-condicionado não estava funcionando.

Ao tomar conhecimento da ocorrência, a Secretaria Municipal de Saúde informou que vai investigar a denúncia, adiantando que a unidade não foi autorizada a abreviar o seu expediente.

Bancos. As altas temperaturas e a falta de condições de trabalho levaram o Sindicato dos Bancários de Santos e região a paralisar as atividades das agências do Banco do Brasil (BB) em Peruíbe e Itanhaém na última segunda-feira, 19. "Os funcionários estavam sendo obrigados a trabalhar sob calor intenso por falta de ar-condicionado", alegaram os dirigentes do sindicato. Segundo informou o presidente do sindicato, Ricardo Saraiva, a temperatura no interior das agências é superior a 30 graus. "Em Itanhaém, apesar de trocarem o ar-condicionado central, a máquina ainda não estava funcionando", afirmou o tesoureiro do sindicato e funcionário do BB, João Carlos Faria.

Saraiva, o dirigente dos bancários na região, informa que todos os anos, em meados de outubro, alerta os bancos sobre a necessidade de manutenção dos sistemas de refrigeração, a fim de evitar condições impraticáveis para os bancários e para a população em geral.