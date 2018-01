Calor bate recorde do ano em São Paulo

SÃO PAULO - O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou na tarde desta segunda-feira 34,2°C, a maior temperatura do ano na cidade de São Paulo. A máxima anterior era de 34°C, em 18 de fevereiro. As medições foram feitas na estação do Mirante de Santana, na zona norte de São Paulo. Nesta terça-feira, 12, o tempo muda.

Segundo o Inmet, há previsão de chuva forte, trovoadas, rajadas de vento e possibilidade de queda de granizo no Estado nesta terça. Na capital, a instabilidade cresce à tarde.

Frio. Na semana passada, a capital registrou a tarde mais fria de novembro desde 1999: os termômetros marcaram 16,4ºC no dia 6.