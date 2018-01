Caldeiras tombam em córrego na zona oeste de SP

SÃO PAULO - Três caldeiras com peso total de cerca de 20 toneladas tombaram em um córrego na Avenida Alexandre Mackenzie, no Jaguaré, zona oeste de São Paulo, no final da noite de terça-feira, 24. Os equipamentos, que deveriam ser enviados à Companhia de Bioenergia da Angola, tinham como destino o Porto de Santos. Eles caíram no momento em que o suporte onde estavam era fixado à carroceria do caminhão.