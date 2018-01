Cálculo complicado Engajei-me na cruzada pela emissão de Nota Fiscal Paulista, pois, pela primeira vez, me senti partícipe do processo. Mas tenho percebido algumas distorções na apuração e nos lançamentos dos créditos. Ao consultar no sistema, recebo como resposta o argumento de "confidencialidade". Mandei e-mail com a mesma consulta/indagação e... nada. Vou tornar público minha dúvida: por que estabelecimentos da mesma atividade, no mesmo ramo e com o mesmo público não têm as mesmas obrigações? Tenho abastecido em vários postos de combustível (agora, propositalmente para avaliar) e apenas alguns geram crédito. O estranho é que são absolutamente iguais, alguns com a mesma bandeira e, pasmem, do mesmo proprietário. Não quero acreditar que o fato seja falta de fiscalização.