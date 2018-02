Calçadas sujas e quebradas irritam centenas de pessoas Das 438 propostas enviadas ao Que SP Vc Quer? para melhorar a paisagem da cidade, 53% (233 ideias) sugerem mais cuidado com as calçadas. "Tolerância zero para lixo no chão e calçada quebrada! As calçadas devem ser ordenadas, padronizadas, floridas e impermeáveis", sugeriu um participante. "Obrigar os proprietários a cumprir o código de postura, ou seja, calçadas planas e nada de rampas no passeio publico", propôs Sérgio Pinchiaro, do Campo Belo, zona sul.