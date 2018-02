Caixas explosivas encontradas nos Correios continham fogos de artifício

SÃO PAULO - As duas caixas encontradas no início da noite de segunda-feira, 29, no setor de expedição de uma unidade dos Correios na Avenida Pacaembu, em Perdizes, na zona oeste de São Paulo, continham fogos de artifício, segundo policiais militares do Esquadrão Antibomba do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate).

Funcionários organizavam as caixas, por volta das 18 horas, quando uma delas, pequena, explodiu. Não houve feridos. Outra, do mesmo tamanho e com o mesmo remetente, foi encontrada intacta. O remetente dos pacotes foi localizado e encaminhado para o 23º Distrito Policial, de Perdizes. Ele disse que comercializa artigos para festa e era comum enviar este tipo de material pelos Correios.

Após ser ouvido, o responsável pelo incidente, que não teve o nome divulgado, foi liberado, mas deve responder judicialmente por postar esse tipo de material, considerado ilegal.