Caixas eletrônicos são arrombados na Avenida Brasil

Segundo a Polícia Militar, por volta das 6h30 uma equipe que fazia ronda no local observou fumaça saindo do interior da agência do Banco Santander, na altura do número 1.184 da via. Os policiais afirmaram que, ao entrar no local, constataram que todo o dinheiro dos caixas havia sido levado.

A polícia vai investigar se as câmeras de segurança interna da agência registraram a ação. Às 20h de ontem, não havia informações sobre o número de bandidos envolvidos no assalto nem sobre a quantia levada em dinheiro dos caixas.

O caso foi registrado no 78º Distrito Policial (Jardins).