Caixas eletrônicos são alvos de criminosos na capital e Grande SP

SÃO PAULO - Três caixas eletrônicos foram alvos de criminosos nesta madrugada de quinta-feira, 28, na capital e na Grande São Paulo.

Duas das três máquinas, todas da rede Banco 24 Horas, estavam instaladas no posto BR localizado na esquina da avenida Afonso de Sampaio e Souza com a avenida Maria Luisa Americano, no Jardim Nossa Senhora do Carmo, região do Parque do Carmo, zona leste da capital.

Por volta das 3 horas, policiais militares da 2ª Companhia do 28º Batalhão, acionados por testemunhas que ouviram a explosão, foram para o local, mas não chegaram a tempo de deter algum suspeito. Os caixas ficaram destruídos e não se sabe ainda se algum valor foi levado deles.

O terceiro caixa, também da rede Banco 24 Horas, foi destruído à 1h30 por bandidos munidos de explosivos no interior do supermercado Max, localizado na avenida Miguel Badra, no bairro Miguel Badra, em Suzano, região leste da Grande São Paulo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Policiais do 32º Batalhão, acionados por vizinhos do estabelecimento, também não conseguiram localizar os criminosos. Não se sabe quantos eram nem em que veículo fugiram. Neste segundo caso, a perícia também foi acionada para verificar se os bandidos conseguiram levar o cofre ou o dinheiro nele contido.

Estadão ESPN:

Acompanhe o 'Metrópole' na rádio de segunda a sexta, das 9h30 às 10h30