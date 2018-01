Caixa vai suspender cobrança de moradores do Jardim Romano

Priscila Trindade, do estadao.com.br,

Rua Capaxós (onde fica a entrada do CEU Três Pontes) no Jardim Romano, na zona leste; bairrro está alagado há quase dois meses

A Caixa Econômica Federal (CEF) informou nesta quarta-feira, 3, que vai suspender a cobrança da mensalidade dos moradores do Conjunto Habitacional Terras Paulistas, no Jardim Romano, na zona leste de São Paulo.

A medida foi tomada após a Prefeitura de São Paulo decretar estado de calamidade pública na região do Jardim Helena em razão dos danos causados pelas chuvas. Os moradores do conjunto pagam cerca de R$ 300 por mês de taxa do imóvel.

Desde dezembro do ano passado, a zona leste sofre com os sucessivos alagamentos. Entre os bairros afetados estão o Jardim Romano, Jardim Pantanal e Chácara Três Meninas.