Caixa oficializa bolão e lotéricas vão dar recibos individuais para apostadores A partir do dia 1.º de outubro, uma nova modalidade de apostas em loterias entrará em vigor, de forma institucionalizada: o bolão. Para garantir maior segurança aos apostadores e evitar os problemas comuns com esse tipo de aposta coletiva, a Caixa Econômica Federal passará a imprimir recibos individuais para cada um. Com o tíquete, cada participante do bolão poderá tirar a sua parte do prêmio.