Caixa eletrônico pega fogo durante ataque em Santo André, no ABC

SÃO PAULO - Uma tentativa de arrombamento de caixa eletrônico, por volta da 1 hora desta madrugada de quarta-feira, 25, terminou com uma das máquinas incendiadas no hall de entrada de uma agência do Banco Itaú localizada na altura do nº 3.547 da Avenida Dom Pedro I, na Vila Luzita, em Santo André, no Grande ABC.

A empresa responsável pelo monitoramento das máquinas acionou PMs da 2ª Companhia do 41º Batalhão ao receber o alerta de disparo de alarme. Não se sabe ainda como os autores do crime tentaram violar o equipamento, que ficou parcialmente danificado após um curto-circuito seguido de incêndio causado pela tentativa de violação da máquina.

O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Santo André como tentativa de furto qualificado.