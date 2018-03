Caixa eletrônico é furtado dentro do Hospital das Clínicas

SÃO PAULO - Um caixa eletrônico foi furtado dentro do Hospital das Clínicas, no prédio dos ambulatórios, na manhã desta quarta-feira, 28.

Segundo informações da Polícia Militar, seis pessoas invadiram o edifício por volta das 4h45 e explodiram a máquina. Os criminosos fugiram com a chegada das viaturas policiais e não se sabe a quantia furtada. Os agentes circulam pelo local e aguardam perícia.

O prédio dos ambulatórios fica na Avenida Doutor Enéas de Carvalho Aguiar, região de Cerqueira Cesar, zona oeste de São Paulo. A ocorrência foi registrada no 14º Distrito Policial.

Em nota, o Hospital das Clínicas informou que "houve uma tentativa de roubo a um caixa eletrônico, por volta das 4h30, em horário e local sem circulação de pacientes. Não houve feridos e o HC está colaborando com as investigações".

