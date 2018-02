Caixa eletrônico é explodido em Itapecerica da Serra

Ricardo Valota e Gustavo S. Ferreira, do estadão.com.br,

Um caixa eletrônico da rede Banco24Horas foi explodido na quinta-feira, 28, no Supermercado Ferreira, em Itapecerica da Serra. A explosão aconteceu por volta das 21 horas, na Rua Igarapé.

A Polícia Militar foi acionada, mas, ao chegar no local, os bandidos já haviam fugido com o cofre. Eles seguem foragidos e um carro foi visto saindo do local por testemunhas que ligaram para a PM.

O caso foi registrado no Distrito Policial central da cidade.

