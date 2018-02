Caixa eletrônico é arrombado dentro de universidade na zona sul de SP

SÃO PAULO - Uma quadrilha de ladrões de caixa eletrônico invadiu, no final da noite de quarta-feira, 15, o campus da Universidade de Santo Amaro (Unisa) localizado na rua Humboldt, em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo.

Aproveitando a abertura do portão para que uma professora deixasse o campus, os criminosos renderam o vigia e a docente e foram para o posto bancário dentro da universidade, onde, com uso de maçarico, cortaram um caixa eletrônico do Bradesco e arrancaram o cofre.

Até as 4h30 desta manhã de quinta-feira, 16, a polícia não sabia informar mais detalhes sobre o ocorrido. Nenhum bandido foi preso. O caso está sendo registrado no 11º Distrito Policial, de Santo Amaro.

Explosão

Por volta das 2 horas da madrugada desta quinta-feira, 16, criminosos tentaram arrombar um dos caixas eletrônicos instalados no hall de entrada da agência do Banco do Brasil localizada na altura do nº 2.772 da avenida Cupecê, em Cidade Ademar, também na zona sul de SP, mas um incidente no equipamento utilizado pelo bando obrigou o grupo a abortar a ação.

Segundo a Polícia Civil, o botijão de gás que alimentava o maçarico que era utilizado no corte da máquina acabou explodindo. Não se sabe se algum dos bandidos ficou ferido, mas todos deixaram o local e até as 5h45 ninguém havia sido encontrado. Vizinhos da agência, ao ouvirem a explosão, ligaram para o 190. O caso foi registrado no 43º Distrito Policial, de Cidade Ademar.