Caixa eletrônico de posto é roubado pela segunda vez em dois meses

SÃO PAULO - Pela segunda vez em dois meses, um caixa eletrônico instalado em um posto de gasolina BR no km 12 da Rodovia Anhanguera, sentido capital, próximo à Marginal Tietê, foi alvo de ladrões armados. Os criminosos renderam dois frentistas, três taxistas e um caminhoneiro que estavam no local e, com o auxílio de maçarico, arrombaram o equipamento. A ação durou cerca de meia hora e ninguém foi preso até o momento.

Dois homens da quadrilha chegaram às 3 horas da manhã em um Palio Weekend e pediram para o frentista encher o tanque. Em vez de efetuar o pagamento de R$ 135 pelo combustível, o motorista anunciou o assalto e trancou as vítimas em um banheiro. Apenas um frentista permaneceu na área das bombas, atendendo os clientes que chegavam, sob supervisão de um assaltante que vestiu a camisa e o boné com a identificação do posto.

Um segundo veículo, não identificado, estacionou no estabelecimento com mais comparsas, que invadiram a loja de conveniência e foram direto ao caixa eletrônico do Bradesco. Eles violaram o compartimento, retiraram os maços de dinheiro e fugiram em seguida.

Segundo o frentista José Trindade da Silva, de 56 anos, há dois meses o posto foi alvo de ação parecida. "A única diferença é que hoje nossos pulsos foram amarrados com lacre plástico, da outra vez os ladrões usaram fita crepe", disse.

O caso foi encaminhado ao 33º Distrito Policial, de Pirituba, e a Polícia Civil deve requisitar as imagens das câmeras de segurança do posto para tentar identificar os criminosos.