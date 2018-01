Caixa d'água de 20 metros desaba e atinge prédio da Cohab recém-construído

Uma caixa d"água de 20 metros de altura, com capacidade para 90 mil litros, desabou às 3 horas de ontem, destruindo o telhado e parte de um bloco de 40 apartamentos no Jardim Rádio Clube, na zona noroeste de Santos, litoral paulista. Ninguém ficou ferido porque a Cohab Santista ainda não tem habitantes. O conjunto Vila Pelé II seria entregue em 45 dias. Pela manhã, técnicos da Defesa Civil Municipal vistoriaram o local e, por precaução, solicitaram a desocupação dos imóveis próximos. De acordo com representantes da Cohab santista, o prédio será avaliado e a caixa d´água, demolida. O residencial, projetado para abrigar 400 famílias, custou R$ 20 milhões para os governos municipal e federal.