Caixa aumenta saque de FGTS em calamidades A Caixa Econômica Federal aumentou em R$ 820 o valor que pode ser sacado do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) por pessoas prejudicadas por desastres naturais. A norma, publicada no Diário Oficial da União, segue determinação do Decreto Presidencial 7.664, de 11 de janeiro.