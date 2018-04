Caixa arrecadou R$ 9 bi em apostas em 2011 Brasileiros apostaram R$ 9,73 bilhões nas loterias da Caixa Econômica Federal no ano passado, aumento de 10,5% em relação a 2010. A Mega-Sena segue como carro-chefe: arrecadou R$ 4,6 bilhões, 16% a mais que no ano anterior. Para os próximos meses, a Caixa pretende implementar sistema de apostas online e aceitar apostas em grupo, o bolão. Cada cotista terá um recibo de acordo com a sua participação.