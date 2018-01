Cai o número de motoristas alcoolizados Dados da Polícia Militar de São Paulo apontam que o número de motoristas flagrados embriagados na capital paulista caiu quase quatro vezes em dois anos de lei seca. De acordo com a PM, em junho de 2008 um total de 9,5% dos condutores que fizeram o teste do bafômetro foram multados ou presos em flagrante. Já em junho de 2009, esse índice caiu para 6,9%. No mesmo mês deste ano o número foi de 2,5%. Em dois anos, 222 mil motoristas foram submetidos ao teste do bafômetro. Destes, 9 mil foram autuados e 1.425, presos em flagrante.