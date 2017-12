Cai número de viagens de ônibus em SP O mês de junho registrou, pela primeira vez em quatro anos, queda no número de passageiros transportados por ônibus e lotações da Prefeitura de São Paulo. Foram 237 milhões de viagens no sistema da SPTrans, ante 239 milhões em junho de 2009. O porcentual da queda é de apenas 1%. Desde a criação do bilhete único, o número de passageiros avançou 70%.