Nível de água de todos os mananciais de SP cai pelo 12º dia consecutivo

SÃO PAULO - Os seis principais sistemas de abastecimento da Grande São Paulo apresentaram queda em seus níveis de água armazenada, nesta quinta-feira, 13. Além disso, não choveu em nenhum dos mananciais nas últimas 24 horas, segundo dados divulgados pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). Este é o 12º dia seguido em que todos os sistemas têm queda.

Responsável pelo abastecimento de 5,2 milhões de pessoas, o Sistema Cantareira caiu 0,1 ponto porcentual e opera com 17,4% da capacidade. No dia anterior, o volume do conjunto de represas que compõem o manancial estava em 17,5%.

De acordo com o índice negativo do sistema, que considera o volume armazenado menos a reserva técnica pelo volume útil, o Cantareira sofreu baixa e está em -11,9%. No terceiro conceito, os números também caíram, passando de 13,6% para 13,5%. Esse indicador avalia a divisão do volume armazenado pelo volume total de água somado às duas cotas de volume morto.

Até o momento, o manancial acumulou 0,9 milímetros de precipitação, volume abaixo do esperado para agosto, em que a média pluviométrica é de 34,4 milímetros.

Outros mananciais. O Sistema Guarapiranga, que atualmente atende o maior número de habitantes de São Paulo (5,8 milhões), recuou 0,3 ponto porcentual e foi de 72,8% para 72,5%, sem nenhum milímetro de chuva.

Já o Alto Tietê, foi de 16,6% para 16,4%. O Sistema Rio Grande passou de 86% para 85,6%. O Alto Cotia e Rio Claro também tiveram queda e estão com 57,6% e 66,6% da capacidade, respectivamente.