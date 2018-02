Cai nº de feridos após proibição de 'espadas' A proibição na Bahia do uso, comércio e transporte das chamadas espadas - fogos de artifício feitos de tocos de bambu recheados com pólvora - fez diminuir sensivelmente o número de queimados em Cruz das Almas, a 146 km de Salvador, nas festas juninas deste ano. Vinte e nove pessoas foram atendidas, uma em estado grave. Em 2011, foram 79 feridos e 320 em 2010, quando as espadas eram liberadas.