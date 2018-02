Cai liminar a favor de camelôs de São Miguel A Justiça suspendeu a liminar que impedia a Prefeitura de revogar ou cassar os Termos de Permissão de Uso (TPUs) de ambulantes que trabalham no "calçadão" de São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo. A decisão de derrubar a liminar concedida pela 5ª Vara da Fazenda Pública foi do presidente do TJ, desembargador Ivan Sartori. A Defensoria Pública vai recorrer.