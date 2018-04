Cai a aprovação de faixas exclusivas

Vans. As vans também apresentaram melhora na avaliação, mas ainda pouco mais da metade dos entrevistados aprova o serviço: passou de 51% para 58%. Os passageiros fizeram a ressalva de que esse meio "não é seguro em relação a acidentes" e que "os funcionários são despreparados e sem educação".

Entre as medidas para diminuir o trânsito no futuro, 68% dos entrevistados afirmaram que é preciso construir mais linhas de metrô. Logo na sequência, aparece a criação de novos corredores exclusivos de ônibus, com 56%. Pela primeira vez desde que o levantamento começou a ser feito, ganhou relevância também a quantidade de pessoas entrevistadas que consideram necessário construir ciclovias: 13%.