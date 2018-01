Cai 28% índice de acidentes em rodovias de SP neste feriado

Caiu 28% o índice de acidentes registrados nas rodovias de São Paulo no feriado do Dia do Trabalho, em comparação ao feriado do ano passado, segundo informações da Secretaria Estadual dos Transportes. Foram registrados 816 acidentes, 38 mortos e 497 feridos.

O índice de acidentes do último feriado foi de 1, contra 1,4 em 2008. O índice de vítimas fatais, nos 22 mil km de estradas estaduais, registrou uma diminuição de 5,4, para 4,5, de uma operação para outra, uma queda de 16%. O índice de vítimas feridas diminuiu de 65,8 para 59,2, de um ano para o outro, uma queda de 10%, segundo a secretaria.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O índice de acidentes não é o número absoluto de acidentes nas estradas. Ele é calculado levando-se em consideração, além dos dados quantitativos, a extensão das rodovias, o volume diário médio de veículos (VDM) nas estradas e o período analisado.

Essa metodologia, que começou a ser discutida no Brasil na década de 1970, é necessária para que haja uma comparação tecnicamente correta, já que há vários fatores que determinam se o final de semana foi mais ou menos violento.

No caso do feriado de dia do Trabalho, o índice é útil para que se possa fazer uma comparação entre 2008, quando o feriado foi de quatro dias, e 2009, quando o feriado foi de três dias.