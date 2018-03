Cafeteria da zona oeste sofre segundo arrastão no ano

Pela segunda vez no ano, a cafeteria Fran's Café da esquina da Rua Heitor Penteado com a Avenida Pompeia, na zona oeste, sofreu um arrastão. A ocorrência foi por volta das 16h20 da quarta-feira, 24.

De acordo com a Secretaria Estadual da Segurança Pública, dois homens assaltaram o local usando uma arma de brinquedo. Eles renderam os fregueses, subtraindo-lhes objetos pessoas. Além disso, levaram R$ 250 do caixa do estabelecimento.

Os pertences roubados foram colocado em uma mochila. Em seguida, os dois criminosos, D.O.S., de 22 anos, e J.R.A.R.S, de 18, fugiram para a Estação Vila Madalena, na Linha 2-Verde do Metrô de São Paulo, que fica a poucos metros do local do assalto.

Contudo, momentos depois os agents de segurança da estação foram avisados, conseguindo deter os ladrões, que foram presos em flagrante. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia do Metropolitano (Delpom), como roubo.

Na noite do dia 27 janeiro, a mesma cafeteria havia sofrido um arrastão. Na ocasião, os criminosos fugiram levando bolsas, cartões, relógios, celulares, joias e dinheiro.