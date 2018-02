Café Paraventi De Celestino Paraventi conheci apenas o pôster do Café Paraventi que havia no quadro de avisos das estações ferroviárias da São Paulo Railway, a do trem de Santos a Jundiaí, para as conexões com a Bragantina, a Paulista e a Mojiana, de quando ia para o interior. Embora viciado no aroma do café e no próprio café, nunca provei o de Paraventi. Em casa, se tomava o Café Caboclo. Não havendo esse, era o Café Jardim, de Marino Mencarini, que em certa época trazia figurinhas. A preferência era ditada pelo fato de que minha mãe crescera no meio do cafezal, com os pais e irmãos na carpa ou na colheita, colonos de café de uma fazenda da região de Bragança Paulista.