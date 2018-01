Um morcego com diagnóstico positivo para raiva, encontrado no Campo Belo, zona sul de São Paulo, fez todos os cães e gatos da região serem vacinados anteontem contra a doença. O registro de morcegos encontrados com o vírus tem crescido anualmente no Estado. Em 2008, foram 60 casos. Ano passado, o número dobrou (120). Este ano já são 30 registros.