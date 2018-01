Cães ajudam na busca por sobreviventes em Santo André

Cães ajudam nas buscas por sobreviventes nos escombros nas proximidades da Rua Américo Guazeli, no bairro Silveiras, em Santo André, ABC paulista, onde uma fábrica de fogos de artifícios explodiu. Pelo menos 11 pessoas morreram no acidente.

A explosão que ocorreu por volta do 12h45 desta quinta-feira, 24, atingiu cerca de 12 casas, deixando quatro delas totalmente destruídas. A prefeitura do município não confirma ainda se o estabelecimento era clandestino.

Pelo menos outras oito pessoas ficaram feridas. As vítimas serão encaminhadas ao Hospital Municipal de Santo André, segundo os bombeiros.

Segundo a prefeitura, estão no local 470 guardas municipais, 35 agentes da Defesa Civil, 30 funcionários do Serviço Municipal de Saneamento Ambiental (Semasa), 12 viaturas do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e 20 pessoas para monitorar o trânsito.