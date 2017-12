Caem mortes e acidentes nas vias federais de SP durante o carnaval

SÃO PAULO - O número de mortes e acidentes registrados nas rodovias federais que cortam o Estado de São Paulo no carnaval caiu em relação ao mesmo feriado do ano passado. Dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgados nesta quinta-feira, 19, mostram que três pessoas perderam a vida nos 1,1 mil quilômetros de vias federais em território paulista neste ano, ante cinco em 2014.

Além disso, no feriado deste ano foram registrados 207 acidentes, 23% a menos do que os 254 do mesmo período do ano passado.

Já a quantidade de feridos nos acidentes baixou 30%, de 103 para 76 casos. Entre as rodovias federais que cruzam São Paulo estão a Presidente Dutra, a Régis Bittencourt e a Fernão Dias.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Todas as três mortes foram por atropelamento. Segundo a PRF, os atropelamentos "ainda, são as maiores causas de mortes nas rodovias federais paulistas". Além disso, há "níveis ainda alarmantes de imprudência e falta de atenção de motoristas, por não redobrarem os cuidados ao transitar pelos perímetros urbanos, quanto dos pedestres, por não utilizarem as passarelas ou redobrarem a atenção quando transitam pelos acostamentos durante o dia e, principalmente, a noite".

Duas mortes foram registradas na Régis Bittencourt, na altura dos quilômetros 334 e 389. A outra, na Fernão Dias, na altura do quilômetro 86,5.

Os policiais da PRF também trabalharam no sentido de flagrar motoristas guiando em velocidade excessiva. Nos seis dias da operação, houve um total de 14.373 autuações por esse tipo de infração nas rodovias federais que passam por São Paulo. Já 547 motoristas foram multados por realizar ultrapassagens proibidas, um tipo de infração que torna o trânsito inseguro.

Lei Seca. Ao todo, os agentes da PRF realizaram entre os dias 13 e 18 de fevereiro -- período que compreendeu a chamada "Operação Carnaval" -- 4.951 testes de bafômetro, levando a 54 autuações para motoristas que dirigiam embriagados. Além disso, 12 pessoas foram detidas nessas circunstâncias.

Em nota, a PRF informou que um homem foi avistado por policiais, no dia 13, dirigindo uma van escolar e bebendo cerveja, na Rodovia Régis Bittencourt. Ele foi parado. No teste do etilômetro, foi constatado que expelia 0,49 miligrama por litro de ar. Em seguida, foi levado à delegacia da Polícia Civil, "por crime de trânsito".