Cadete fere 8 após guiar na contramão na Dutra Aluno da Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), Felipe Duarte de Oliveira, de 23 anos, provocou um acidente com oito feridos ao dirigir na contramão ontem pela manhã na Via Dutra, em Resende (Rio de Janeiro). Ele é cadete no 3.º ano do curso de Cavalaria. A assessoria de Comunicação da Academia Militar afirmou em nota que vai colaborar com as investigações.