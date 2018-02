Cadete da FAB morre ao ser ejetado do avião em Pirassununga

São Paulo, 4 - O cadete André Rodrigues Silva, de 22 anos, morreu na manhã desta segunda-feira, 4, ao ser ejetado de uma aeronave, em Pirassununga, no interior de São Paulo, segundo informações do Centro de Comunicação Social da Aeronáutica, em Brasília.

De acordo com a nota divulgada nesta segunda, às 7h05 ocorreu um acidente com uma aeronave T-27 Tucano, da Força Aérea Brasileira (FAB), na Academia da Força Aérea (AFA), em Pirassununga. O acidente aconteceu perto da cabeceira da pista de decolagem, durante missão de treinamento, segundo o Centro. A Aeronáutica vai investigar o que teria provocado o acidente e está dando apoio aos familiares do cadete, segundo o centro.

Abaixo a íntegra da nota:

"O Comando da Aeronáutica lamenta informar que, nesta segunda-feira (04/06), às 07h05, ocorreu um acidente com uma aeronave T-27 Tucano da Força Aérea Brasileira na Academia da Força Aérea (AFA), em Pirassununga (SP). No acidente faleceu o Cadete Aviador André Rodrigues Silva.

O acidente ocorreu próximo da cabeceira da pista de decolagem, no início de uma missão de treinamento.

O Comando da Aeronáutica já iniciou as investigações para apurar os possíveis fatores que contribuíram para o acidente.

Brasília, 04 de junho de 2012.

Brigadeiro do Ar Marcelo Kanitz Damasceno

Chefe do Centro de Comunicação Social da Aeronáutica"