Cadelas roubadas em assalto na Fernão Dias são recuperadas

São Paulo, 1 - As duas cachorras da raça maltês, que foram roubadas junto com um veículo na noite da quinta-feira, 24, na Rodovia Fernão Dias, em Guarulhos, na Grande São Paulo, foram recuperadas e entregues à dona, a cantora gospel, Adriana Cabral dos Santos, de 38 anos, na noite desta quinta-feira, 31, uma semana depois.

Segundo a Adriana, na noite desta quinta-feira, ela recebeu um telefonema de uma moradora do Jardim Helena, em São Miguel Paulista, extremo leste de São Paulo, informando que teria encontrado as cachorras. Os animais estavam em uma caixa de papelão, na calçada, perto da residência de Gabriela, que escutou as cadelas chorando e latindo. De acordo com Adriana, a moradora também tem um casal de cães da mesma raça e levou Taty, de 5 anos, e Nicole, de 2 anos, para sua casa.

Durante o telefonema, Gabriela descreveu as cadelas, inclusive que elas estavam no cio, o que confirmou que eram as mesmas que haviam sido roubadas, segundo Adriana, que acionou a polícia. Adriana foi buscar suas cachorras na 13ºDP, na Casa Verde, zona norte da cidade, por volta das 21h. De acordo com a cantora, as duas cadelas estão bem e foram tratadas pela família que as encontrou.