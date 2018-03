Cadela desaparece após fugir de aeroporto Uma vira-lata chamada Carmina desapareceu na tarde de terça-feira após fugir do Aeroporto de Manaus. A cachorra havia sido levada do Rio para a capital do Amazonas pela TAM. Funcionários abriram o compartimento com a vira-lata e ela fugiu. A dona, Cléo Carvalho Ohana, criticou a companhia. "O avião pousou às 15h, mas só nos avisaram sobre o desaparecimento muito depois." O padrasto de Cléo, o servidor público Maurício Lopes da Lapa, disse que vai processar a TAM. A empresa afirma que dá apoio à família.