Cadela ataca ladrão que apontou arma para dona, salva casa de roubo e é baleada Uma cadela da raça sharpei avançou contra um ladrão no fim da noite de sexta-feira para salvar sua dona, uma vendedora de 31 anos, durante uma tentativa de assalto a uma casa no bairro Pinheiros, em Araçatuba, no noroeste paulista. O ladrão atirou contra Meg, de dois anos e meio, que teve o pulmão perfurado. Ela está em estado grave em uma clínica veterinária.