Cadeirinha de bebê salva vida de criança Uma cadeirinha de bebê salvou a vida de uma criança de 2 anos no começo da manhã de ontem em um acidente na Rodovia Raposo Tavares, na altura de Paraguaçu Paulista, no oeste do Estado. Os pais do bebê morreram no local, quando o carro em que viajavam bateu de frente em um ônibus. Segundo a Polícia Rodoviária, ele foi internado com ferimentos, mas não corre risco de morte.