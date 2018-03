Cadeirante deve assumir Secretaria da Pessoa com Deficiência em SP

O advogado Cid Torquatto, adjunto da pasta estadual voltada aos Direitos da Pessoa com Deficiência, é cotado para comandar a mesma área na Prefeitura. Tetraplégico desde 2007, após sofrer um acidente na Croácia, Torquatto é especialista em políticas de inclusão. Para a Controladoria-Geral do Município são cotados Gustavo Ungaro, atual ouvidor do Estado, e o desembargador José Roberto Neves Amorim.

O prefeito eleito João Doria (PSDB) vai anunciar os primeiros nomes na quinta. Na lista pode estar ainda o engenheiro e empresário Claudio Bernardes, ex-presidente do Sindicato da Habitação (Secovi-SP) e nome forte do mercado imobiliário. Bernardes foi sondado para assumir a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. Nesta segunda, afirmou que “deseja colaborar com a cidade”, mas não disse se aceitará.

Outros cotados são: Jorge Damião (Esportes), Mozart Ramos (Educação), Wilson Pollara (Saúde), Daniel Annenberg (Digital) e Aline Cardoso (Trabalho). Por enquanto, os nomes tratados como certos são Bruno Covas (Subprefeituras), Julio Semeghini (Governo) e Ana Clara Costa (Finanças).