Cadeirante agredido por delegado denuncia ameaça

A 4.ª Vara Criminal de São José dos Campos apura a agressão contra Morandini ocorrida em 17 de janeiro. O delegado Damásio Marino bateu no cadeirante após discussão por causa da ocupação irregular, pelo policial, de uma vaga de estacionamento para deficientes no centro da cidade. Marino, que era titular do 6.º Distrito Policial da cidade, foi afastado do cargo em 20 de janeiro, com redução de 30% no salário. Ele deve responder pelos crimes de injúria, ameaça e lesão corporal dolosa, agravados por abuso de autoridade e violação de dever.

O celular de Morandini foi recolhido para perícia e o inquérito tem 30 dias para ser concluído. O advogado não foi achado para falar do caso. A Delegacia Seccional disse, por nota, que não pode manifestar-se porque a investigação é da corregedoria.