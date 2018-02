Cadastro indevido no Detran de SP gera indenização

SÃO PAULO - O Tribunal de Justiça (TJ) de São Paulo manteve sentença que condenou a Fazenda do Estado a indenizar um morador do Paraná em R$ 20 mil devido a uma inscrição indevida no cadastro do Detran de São Paulo.

O homem entrou com uma ação para cancelar a inscrição indevida de seu veículo no cadastro paulista de trânsito. Equivocadamente, o veículo dele teve a transferência registrada em junho de 2007 para o município de São Paulo e, com isso, o Detran do Paraná não permitiu a renovação do licenciamento anual. O Detran-SP foi informado oficialmente por três vezes pelo Detran-PR da existência de duplicidade.

Em 1ª instância, o Detran-SP foi condenado a cancelar o registro do veículo e a indenizar o autor em R$ 20 mil. O juiz Valter Alexandre Mena concedeu multa diária de R$ 2 mil caso o cancelamento não fosse feito em cinco dias.

A Fazenda do Estado apelou, sustentando que foi exagerado o valor compensatório assinado em primeiro grau. Para o relator do processo, desembargador Ricardo Dip, o valor de R$ 20 mil não se revela excessivo, mas o valor diário foi reduzido para R$ 100.