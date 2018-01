Cada um deve arcar com seu prejuízo Cada motorista envolvido no engavetamento deve arcar com o próprio prejuízo, na avaliação do presidente do Sindicato dos Corretores de Seguros do Estado (Sincor), Mário Sérgio de Almeida Santos. "Em um caso como esse, que envolveu centenas de carros, não tem como falar em responsabilidade de um ou de outro. Se fosse uma colisão de dois ou três, aí provavelmente o veículo de trás pagaria."