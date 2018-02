'Cada prato é único, nenhum é igual a outro'

"É muito divertido ir lá com os amigos, porque você mesmo prepara sua comida. Escolhemos os ingredientes - carnes e legumes crus - e um cozinheiro à frente de uma chapa prepara. Além disso, são milhares de temperos, como alecrim e curry, o que faz com que cada prato seja único."

Outro diferencial do restaurante são as carnes exóticas servidas. Segundo Camila, que trabalha com gravuras, é fácil encontrar carne de tubarão, javali ou búfalo no bufê. / CAMILA BRUNELLI

Mongolian Grill do Restaurante

Tantra: Rua Chilon, 364, Vila Olímpia.

Preço: R$ 29 (almoço) e R$ 62 (jantar)